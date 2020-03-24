【新冠肺炎】國際奧委會委員透露：東京奧運將延期至2021年舉行

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，國際奧委會委員龐德（Dick Pound）周一（23日）向《USA TODAY》透露，受疫情影響，東京奧運將延期至2021年舉行。

龐德表示，根據目前掌握到的訊息，國際奧委會已決定延期，奧運不會在今年的7月24日舉行，現正研究各種應對方案。

國際奧委會行政委員會周日（22日）舉行緊急會議，並在香港時間周一凌晨宣布開始啟動包括東京奧運延期舉行在內多個應變方案的研究工作，4星期內會有公布。日本首相安倍晉三其後表示，「假如情況變得困難，我們或許在別無選擇下，考慮將奧運會推遲。」澳洲奧委會隨即作出反應，對運動員示意要為奧運會延期至2021年作好準備。

安倍又稱，周日（22日）晚上已將自己上述有關看法，向東京奧組委主席森喜朗轉達，然後對方跟國際奧委會會長巴赫討論。不過他重申，取消東京奧運絕對不在考慮之列。

▼東京奧運聖火抵達日本（按圖放大）

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若取消東京奧運 日本將虧蝕逾3000億

日本關西大學上周六（21日）公布數據顯示，若東京奧運因疫情取消，連同大會籌備費、宣傳費及各企業的支出等開支，日本將直接損失3.6萬億日圓（約2500億港元）；若把因取消奧運而把各文化及體育事業影響計算進去，日本將蒙受4.5萬億日圓（約3150億港元）的損失。

東奧如果延期一年舉行，日本也將損失6400億日圓（約450億港元）。關西大學經濟學教授宮本勝浩表示，東奧延期對經濟無影響的說法是錯誤的，東奧一旦取消，日本將面對龐大損失。