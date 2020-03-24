【新冠肺炎・措施】英國限居民外出　加拿大兩省停非必要商業活動

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，德國、意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

英國：首相約翰遜（Boris Johnson）3月23日晚發表電視講話宣布加強防疫措施，限制居民外出，除了購買基本用品、做運動、有醫療需要或必要工作外，民眾一律不得離開住所，而所有售賣非必要商品的店舖要關閉。有關措施將禁止兩人以上的聚集活動，除了葬禮，社交活動如婚禮、受洗禮及其他儀式也不能舉行，措施將維持至少3周。

加拿大：多倫多所在的安大略（Ontario）省政府3月23日宣布，非必要商店由3月24日晚上11時59分起，關閉至少14日。省長福特（Doug Ford）表示，稍後會公布仍然可以營業的行業清單，民眾仍可到超市及藥房購物。當地學校原定4月6日復課，但現在會推遲。魁北克（Quebec）省長勒戈（Francois Legault）亦宣布，所有非必要商店24日晚上開始，暫停營業3周；雜貨店，藥房和支持這些商店的供應鏈將維持運作。

美國：華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）3月23日晚宣布，全州居民必須留在家中，為期兩周，措施即時生效，需要上班或到雜貨店購買必需品人士可以豁免。

南非：南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）3月23日宣布，由26日起全國封鎖21日，民眾必須留在家中，但仍可外出求診和購買食物。醫護人員、急救人員和安全服務人員可以豁免。除了藥房、實驗室、銀行、證券交易所、超級市場、加油站和醫療服務機構，所有商店必須關閉。

德國：總理默克爾（Angela Merkel）3月22日舉行記者會宣布抗疫措施，包括禁止兩人以上的聚會，但在住所或工作場所除外，關閉理髮、美容、按摩、紋身等店舖，全國所有餐廳只能提供外賣，預料新措施至少維持兩周。