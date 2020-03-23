【新冠肺炎・各地措施】新西蘭未來48小時內實施全國封鎖

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，德國、意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

沙特阿拉伯：國王薩勒曼（King Salman）3月22日發布為期21天的宵禁令。民眾由23日晚開始，在晚上7時到上午6時不准外出。

新西蘭：總理阿德恩（Jacinda Ardern）3月23日宣布，國內警戒級別即時提升至第3級，並在48小時內再提升至最高的第4級，意味未來48小時內封鎖全國，措施為期最少4周。所有非必要商業活動必須停止，學校24日起關閉，所有民眾居家避疫和在家工作，超市、診所、藥房等必要店舖可繼續營業。

德國：總理默克爾（Angela Merkel）3月22日舉行記者會宣布抗疫措施，包括禁止兩人以上的聚會，但在住所或工作場所除外，關閉理髮、美容、按摩、紋身等店舖，全國所有餐廳只能提供外賣，預料新措施至少維持兩周。

圖為3月22日已關閉的英國摩天輪London Eye。（AP）

泰國：民航局宣佈，自22日淩晨起，所有來泰航班的旅客在辦理登機手續時須出示72小時內有效的醫學健康證明、健康信息卡及保額至少為10萬美元的醫療保險單；抵泰後，旅客須下載泰國政府推出的手機軟件以便有關部門進行追蹤，並須在下榻酒店內自行隔離14天。澳洲：總理莫里森22日一天內兩度舉行記者招待會，宣布升級疫情防控措施。莫里森說，澳政府決定立即建議民眾取消在澳境內所有「非必需」旅行，但涉及基本物資保障、醫療救治以及保持社會運轉所必需的旅行和活動不受限制。同時，政府要求各地強化實施「社交疏遠規定」措施，將每月對實施情況進行評估，預計該措施要施行至少6個月。另外，從當地時間23日中午起，澳將關閉包括影院、室內體育館、健身房等文體娛樂聚集場所，規定飯店和咖啡館只允許做外賣業務。

新西蘭：自22日起關閉全國所有公共服務設施，包括博物館、圖書館和健身中心等。新西蘭政府還規定，在疫情期間營業的餐館、酒店等須對所有顧客進行入場登記，就餐時人與人之間至少保持1米以上距離。

黎巴嫩：21日要求民眾實行自我「禁足」，如非「極其必要」應避免外出。包括軍隊和警察在內的黎安全部隊將進行分段巡邏、設立道路檢查站等，以確保「禁足」令實施。