【新冠肺炎】中國駐法國大使館加入口水戰　暗示疫情來自美國

中美兩國政府針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）源頭問題展開唇槍舌劍。中國駐法國大使館3月23日在Twitter轉載相關文章，加入輿論戰。

美國總統特朗普多次稱呼新型冠狀病毒為「中國病毒」，引發中國強烈不滿。圖為3月19日，特朗普在華盛頓聯邦緊急措施署總部出席電話會議。（AP）

中國駐法國大使館3月23日在Twitter轉載官媒中國環球電視網的評論文章，質疑新冠肺炎疫情來自美國。大使館發文寫道：「美國自2019年9月以來因流感死亡的人數達到2萬人，其中有多少例是新冠肺炎導致的？」，並指「美國是不是打算把新冠肺炎當成流感？」

大使館還稱，位於馬里蘭州的美國最大生化武器研究所在2019年7月突然關閉，隨後美國就出現連串類似肺炎的病症報告。

Commentaire : les Etats-Unis doivent répondre à trois questions liées à l'épidémie de COVID-19(1/4)https://t.co/rnbNvPU2Rr… #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/jQXZPNoszR — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) March 23, 2020

美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次稱新型冠狀病毒為「中國病毒」，引起中國政府不滿。