【新冠肺炎】美軍增建野外醫院　首批落戶西雅圖和紐約市

撰文：常陽
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美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）3月23日表示，五個野外醫院本周將準備就緒，預計率先派往西雅圖和紐約市。國防部將與聯邦緊急措施署（Federal Emergency Management Agency）商討後決定其他野外醫院落戶地點。
埃斯珀提到，目前停泊維珍尼亞州的美國海軍「舒適」號醫院船（USNS Comfort）未來幾周內將派至紐約市，舒緩抗疫床位緊張局面。他指，上述醫院的醫療人員主要由預備隊成員組成，如果是在職醫生，將離開工作崗位加入抗疫隊伍。
埃斯珀補充說，美軍將支援美國需要幫助的城市，直到能夠獨立進行抗疫工作。他指，預見美軍未來數周將擔當抗疫職責，填補空缺，直到城市抗疫能力問題通過其他方案得到解決。
圖為3月4日，米利和埃斯珀出席參議院國防議題聽證會。（Reuters）
路透社報道，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，五角大樓已經下令10個遠征部隊待命，增建野外醫院。米利還表示，美軍從2月1日開始已經為支援政府抗疫做準備。
美軍除了派出醫療船到洛杉磯和紐約市協助抗疫，以及加建野外醫院之外，五角大樓也出動美國陸軍工程兵將酒店和宿舍改建為治療患者的設施。數萬國民警衛隊亦將派往全國各地。埃斯珀和米利承認，疫情導致軍事演習取消，影響軍方應對突發事件的能力。