印度男看YouTube學接生　BB慘遭扯斷手慘死　女友失血過多命危

網路科技發達帶給人們相當多的便利，但也因為取得資訊太過方便，容易讓網友太相信網路。印度一名19歲的年輕女子和男友發生親密關係後懷孕，兩人因為不想要讓此事曝光，於是上網搜尋接生的相關影片，沒想到卻因此害死了一條小生命。

根據《印度時報》報道，這名女子是大學生，她的男友是27歲的煤氣工人，兩人交往已經2年。女子懷孕8個月，日前她告訴男友自己的肚子開始陣痛，好像快要分娩了，男友聽了嚇一跳，但兩人因為想要私下將孩子生下來，男友於是買了手術手套和刀片，然後騎車載她到一處農場接生。

他利用YouTube搜尋一些相關影片，並且照着影片說明試着去接生孩子，但影片中孩子的頭先出來，實際狀況似乎不是如此，這讓男友開始慌了手腳。

他又再搜尋其他影片並且嘗試各種方式，最後他選擇將孩子的手強行拉出來，沒想到卻因此將手拉斷，女子這時大量出血，男友趕緊騎車載她去12公里外的醫院急救。

一到醫院醫師看了嚇一跳，緊急將女子轉至設備更好的醫院並進行手術，只不過為時已晚，腹中孩子早已經死亡，而女子因為失血過多性命垂危。這名魯莽的男友最後則被警方依謀殺案逮捕送辦。

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