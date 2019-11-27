【慎入】印度醫生切除巨無霸腎臟　重達7.4公斤破健力士世界紀錄

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印度新德里醫生25日表示，他們從一名長期嚴重遺傳疾病的男子身上，切除一顆重達7.4公斤的腎臟，重量相當於兩個新生兒。

BBC報道，這可能是印度國內移除過最大的一顆腎臟；一個普通的腎通常重約120克至150克，長12厘米，這顆被摘除的腎臟則有45厘米長。

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該名男性病患年紀56歲，患有染色體顯性多囊性腎臟病（ Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease）。這是一種遺傳性疾病，患者於中年時期在腎臟會慢慢形成囊腫及腫大，最後導致腎衰竭，需終身洗腎或換腎。

手術團隊的醫生卡杜利亞（Sachin Kathuria）表示：「病患嚴重感染，未對抗生素治療產生反應，巨大的腎臟幾乎佔據病患整個腹腔、導致呼吸困難，我們別無選擇。」手術上個月在新德里一家醫院進行，全長約兩小時。

根據《健力士世界紀錄》，手術切除的腎臟最重為4.25公斤。卡杜利亞表示，他們還沒決定是否提報給《健力士世界紀錄》，還在「考慮中」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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