【新冠肺炎】特朗普出席簡報會答非所問　轉移話題趁機諉過中國

美國總統特朗普（Donald Trump）在新型冠狀病毒肺炎疫情記者會上回應，為何在2019年7月撤銷了一個關鍵的駐華控疫專家崗位時，他責怪中國害意大利、西班牙等全球民眾因染疫喪生。

美國白宮抗疫工作組3月23日召開例行新聞記者會，記者提出：「您的政府2019年7月撤銷了一個關鍵的駐華崗位——美國疾病控制和預防中心（CDC）駐中國流行病醫學專家的崗位——這個舉措僅發生在中國武漢出現首批新冠肺炎病人的幾個月前。請問當時為什麼要撤銷這個職務？

特朗普提出：「我可以問問——誰來回答一下？」

美國副總統彭斯（Mike Pence）在旁附和：「或許（美國疾控中心主任）雷德菲爾德（Bob Redfield）可以回答？」

特朗普卻緊接着提醒說：「鮑勃你願意來回答一下這個問題嗎？但你要清楚，媒體提到這個問題，就像問你其他下屬的崗位為何被取消一樣——因為我們實際上給了美國疾病控制和預防中心更多資金、而不是少了。他們卻說預算被削減了。傳言中百分百都是錯誤的信息。（剛才問到的）這個問題聽上去和那些信息一樣。」

鮑勃說：「如您所知，CDC在全球的辦公室目前都在盡職盡責檢測、預防、應對當地爆發的疫情。」

鮑勃解釋說：「CDC中國辦公室目前實際上在擴建。我們在那深入工作三十多年了。所以我們叫它『中國CDC』，因為已經建立了富有成效的合作關係。」

特朗普補充說：「我再次祝願和中國有非常好的關係。我希望他們早三個月前就能告訴我們出問題了。我們渾然不知。他們知道了，就應該告訴我們。我們原本能夠挽救全球眾多的生命。你看看現在意大利、西班牙以及其他很多國家的狀況，我們原本能夠避免全球眾多人民喪失生命。」