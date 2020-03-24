【N號房】「觀看者也是共犯」　26萬付費會員難辭其咎

韓國近日爆出網絡性罪行「N號房」事件激起公憤。案中主嫌涉威迫利誘受害人拍攝裸照及性虐影片，再將相關影片發布在通訊軟件Telegram群組，吸引約26萬人付費觀看。這26萬會員不但曾付費入會，部分更曾分享相關影片，並發表性凌辱言論，以免被「踢」出群組。韓國社會斥這班觀看者都是加害人，必需受到重罰。

「N號房」事件

「N號房」由網名「godgod」的嫌犯在2019年2月創建，8個群組取名「1號房」至「8號房」，每個群組收取的會員費用不一。在「N號房」慢慢消失之際，2019年7月出現由自稱「博士」經營的「博士房」，內容更加猖狂變態。

警方稱曾經入群觀看影片的用戶多達26萬，目前已拘捕14名「博士房」、110名「N號房」涉案人。

N號房：韓國性罪行與網絡性犯罪猖獗，圖為2018年10月民眾在首爾抗議性別歧視及偷拍。（Getty）

「會員也是共犯」

超過300萬人在青瓦台「國民請願」網站聯署，要求警方公開疑犯身分及照片；另有逾150萬人聯署要求政府公開該26萬會員身分。與此同時，韓國網上有關刪除Telegram帳號及紀錄的搜尋大增，有會員更稱自己無辜。

韓媒《國民日報》報道，「N號房」及「博士房」會要求會員上傳自己擁有的淫穢物品，並參與性騷擾的對話，否則就會被強制退出。由此衍生的不同群組中，以「近人情報聊天室」為例，成員會上傳自己女友、前女友或是女性家人的照片，並公開她們的個人資料。

這些會員不但以消費者的身分觀看影片，同時亦參與分享影片，成為加害者，實際上與共犯無異。民眾認為，就算無上傳過淫穢物品，這些觀看者亦難辭其咎，因為這些群組能得以延續，全因他們的「需求」，而他們所獲取的快樂，其實是建築在受害者的痛苦之上。

N號房：韓國性罪行與網絡性犯罪猖獗，BIGBANG前成員勝利被控扯皮條，圖為他2019年5月在首爾中央地方法院出席聆訊。（Getty）

性罪行與網絡性犯罪猖獗

事實上，韓國的性罪行及網絡性犯罪一直猖獗。2019年爆出「勝利醜聞」，以及多名藝人涉嫌非法偷拍性愛影片；同年女團KARA前成員具荷拉自殺，她生前被前男友利用性愛影片威脅；再到今次的「N號房」事件，反映問題一直未有改善。

女性地位低落、對女性不尊重等種種問題在韓國深根蒂固，韓國社會及政府，若再作為旁觀者無動於衷，其實也是難辭其咎的共犯。