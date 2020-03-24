【N號房】韓國網絡性虐事件激起公憤　文在寅承諾徹底調查

韓國近日爆出網絡性罪行的「N號房」事件，最少74名女性包括未成年少女遭到性虐待，激起公憤。韓國總統文在寅3月23日承諾徹底調查事件，除了上載相片和影片的人士之外，也會調查Telegram聊天室內所有成員。

文在寅承諾，政府將刪除所有涉案影片，並為受害者提供法律、醫療等所需支援。文在寅還指示，警方應認識到此案的嚴重性，對涉案人員進行徹底調查，嚴懲加害者。如有必要，警察廳組建特別專項調查組，政府也要制定杜絕網絡性犯罪的根本對策。

2018年10月，韓國首爾有示威者高舉「My life is not your porn」（我的生活不是你的色情片）的標語，抗議猖獗的偷拍文化。（Getty Images）

韓國「N號房」事件是指疑犯利用即時通信軟件Telegram，開設多個聊天室，共享非法拍攝的性剝削視頻和照片。聊天室大都以數字編號命名，只有付費成為會員才能觀看。

「N號房」由網名「godgod」的嫌疑人在2019年2月創建，隨後規模不斷擴大。《韓民族日報》的一篇社論中提到，嫌疑人在社交網絡、通訊軟件上打着「招募鐘點工」的名義，引誘受害者，在拿到受害者面部出鏡的裸體照片後，以此為由進行威脅，拍攝性剝削視頻，在自己的聊天群組中傳播。

目前韓國警方正在追蹤「godgod」的地址，而會員人數逾萬人的「博士房」群主、網名為「博士」的趙某已經被韓國警方抓獲。

根據警方掌握的情況，至少有74名女性受害者，其中還包括16名未成年人。目前警方已追查到124名涉案人員，其中主犯趙某與其他17名疑犯已經被捕。

事件曝光後立即引發韓國民眾公憤，在青瓦台問政平台「國民請願」上相關請願人數已突破300萬，創下請願人數之最。請願者希望嚴懲加害者的同時，還希望政府公開犯罪嫌疑人個人身份及照片。

韓國過往也曾發生集體性犯罪事件。2019年10月，美國、英國和韓國執法隊伍聯手搗破全球最大暗網兒童色情網站，網站的基地正是位於韓國。被逮捕的338人均是在暗網中發佈並利用比特幣進行交易。韓國還至少發生過數萬宗偷拍事件。