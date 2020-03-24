【新冠肺炎】聽信特朗普稱抗瘧疾藥有效　美夫婦一死一危殆

美國總統特朗普3月19日吹噓，抗瘧疾藥物對治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有成效。亞利桑那州一對年過60的夫婦聽說後，飲用與抗瘧疾藥含相同成分的魚缸清潔劑，結果釀成1死1危殆的悲劇。

新冠肺炎：美國總統特朗普3月19日吹噓抗瘧疾藥物對治療新冠肺炎有成效。圖為他3月23日出席新聞發布會。（AP）

亞利桑那州醫療當局23日指出，這對夫婦服用用於清潔魚缸的磷酸氯喹（Chloroquine phosphate）後即時感到不適。二人被送往鳳凰城班納健康醫院（Banner Health Hospital）後，丈夫不治逝世，妻子情況危殆。

磷酸氯喹所含的氯喹（chloroquine） 與特朗普捧為抗疫希望的瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）有相同的活性成分，但配方不同。

特朗普19日表示，羥氯喹混合抗菌藥阿奇黴素（Azithromycin）的療效使人振奮。該名婦人接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時指出，她在電視聽到特朗普的言論後，想起魚缸清潔劑都含有氯喹，於是與丈夫將磷酸氯喹與液體混合後飲用，希望可以預防肺炎。

她憶述，他們不到20分鐘就感到暈眩以及身體發燙。她開始嘔吐，而丈夫出現呼吸困難。最後他送院後不治。

班納毒物與藥物資訊中心醫學主任布魯克斯（Daniel Brooks）表示，強烈呼籲醫生不要處方氯喹予任何非住院病人。