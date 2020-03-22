【新冠肺炎】歐洲防護衣裝備不足　醫護人員套上垃圾袋代替來防疫

彭博社報道，在西班牙部分醫院裏，醫護人員救助一波波潮湧而來的呼吸困難新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病人，但防護衣不夠，只能將垃圾袋套上手臂並用膠帶固定，保護自己不受感染。

在西班牙巴斯克自治區首府維多利亞Txagorritxu醫院，52歲的急症室護士岡薩雷斯（ Samantha Gonzalez）說，因為護目鏡品質太糟，他們戴上後幾乎看不清前方，要靠觸摸來找病人的脈搏和靜脈。她說：「這不再是第一世界──這是戰區。」

意大利疫情最慘重的北部城市貝爾加莫（Bergamo）現有逾3000確診病例，主要醫院竭力收治爆量的病患，但不少醫護人員也病倒了。主管機關正設法將比較不是那麼嚴重的新冠肺炎患者轉到附有氧氣供應設備的安養院，住安養院的長者則先搬到旅館去。還有些病患被轉到其他地區。

西意兩國住院患者眾多，致醫療體系不勝負荷，增速更是前所未見，過去兩周的入院案例增加了五倍或更多。筋疲力竭的醫護人員因應危機捉襟見肘，出現了過去在承平時期從未曾見過的景況。

他們想替病患找空床和呼吸輔助器愈來愈顯徒勞無功。連替死者找安放之處都變難了。意大利派出軍方協助。其他歐洲國家看得心驚膽顫。

西意兩國住院患者眾多，致醫療體系不勝負荷，增速更是前所未見，過去兩周的入院案例增加了五倍或更多。（美聯社）

西國主要公立醫院愈來愈像野戰醫院。在維多利亞的Txagorritxu醫院，醫護宿舍變病房，醫護人員睡辦公室裏。

醫生說，他們很怕也被感染，因其他病因入院的患者，可能稍後被發現是新冠肺炎病患。在意大利，8%的確診案例是醫護人員。在西班牙的加泰羅尼亞，至少2702個確診病例裏，14%是醫療照護人員。

和其他西國醫院一樣，巴塞羅那的克林尼克醫院已開始羅列名單，包括65至69歲的退休醫護人員，以及最後一年的醫學院和護理系學生，一旦人手短缺即將進行徵召。

在此之前，防護用品已然短缺。巴塞羅那的醫護人員戴兩層外科口罩，因為他們沒有更高等級的防護口罩。

住院病患急需的呼吸器也不夠。意大利羅馬Policlinico Agostino Gemelli醫院機械設備負責人李奧葛蘭德表示：「即使現在蓋出收容病患的大型建築，問題是可能要等上一個月，下訂的呼吸器才會送到。」這些呼吸器自德國、中國、日本、荷蘭和美國進口，而這些國家並不保證不會需要它們。

歐洲各地，從英國到希臘，醫院已經開始限制收治病患，取消非緊急手術和約診，某些狀況下，急救僅限於最嚴重的突發事件。

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