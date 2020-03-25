【新冠肺炎・各地措施】白宮：離開紐約人士應自我隔離14天

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，德國、意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：白宮新冠病毒工作組（White House Coronavirus Task Force）應對協調人伯克斯（Deborah Brix）3月24日表示，美國目前有56%確診病例都是來自紐約都會區（New York Metropolitan Area），佔新確診個案60%，全美死亡病例中有31%來自紐約都會區。她敦促任何離開紐約都會區去到美國其他地方的人，都要自我隔離14天，避免將病毒傳播給他人。

新西蘭：新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）3月25日宣布進入國家緊急狀態，該國準備在午夜實施全面封鎖，以抵抗新冠病毒擴散。阿德恩25日在議會發表講話指，「這是旨在維持我們生活方式的緊急狀態。」該國午夜起將進入最高戒備狀態。

印度：印度3月24日宣布，自午夜起「封國」21天。民眾將不能踏出家門一步。總理莫迪（Narendra Modi）24日稱，這是為了拯救印度以及每一位印度人。如未來21天不能控制疫情，國家的情況將倒退21年。

圖為3月24日厄瓜多爾基多市一名乘車抵達繳費亭的乘客，接受消防員使用儀器檢測體溫。（AP）

埃及：埃及總理3月24日宣布，25日起每晚7時至翌日早上6時會實施宵禁，為期兩周。如民眾違反規定，當局會根據緊急法向其處罰。學校停課時間將延長至4月中旬，咖啡館、健身室和體育館等將在接下來的兩周內關閉，餐館將只限於提供外賣服務。除了食店和藥房之外，所有商店均須在周末關閉，平日則要下午5時起關閉，較之前早兩小時。

俄羅斯：政府3月24日發表聲明指，國內夜店和戲院必須關閉，並已要求官員準備一份清單，列出願意從受新冠病毒影響的其他國家返回俄羅斯的公民。