【新冠肺炎】意大利死亡個案回升　法國死亡人數破千

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，意大利、西班牙、法國和德國疫情較為嚴重。其中意大利3月24日單日新增死亡個案回升，法國死亡個案則突破千宗。

西班牙成為疫情重災區，圖為2020年3月19日，西班牙軍事應急部隊（UME）在阿斯圖里亞斯中部大學地下停車場內搭建帳篷醫院接收患者。（Reuters）

意大利民防局在3月24日舉行的新冠肺炎疫情每日通報會上公布最新統計數字，截至當地時間3月24日下午6時，新增確診病例達到5,249宗。全國累計確診69,176宗，死亡病例6,820宗，治癒個案8,326宗。現時54,030宗確診病例中，嚴重個案3,396宗，居家隔離個案28,697宗。

德國《柏林晨報》（Berliner Morgenpost）發佈的事實疫情數據，截至當地時間3月24日23時，德國確診病例32,991例，死亡病例159例。

西班牙新冠肺炎確診病例在幾日內激增，成為全球疫情最嚴重的國家之一。西班牙衛生部在3月24日舉行的新聞發佈會上表示，截至當地時間24日12時，西班牙新增確診人數6,584人，累計確診39,673人，新增死亡病例514宗，累計達到2,696人。其中，西班牙確診患者中有近14%為醫護人員，感染的醫護人員數約為5,400人。

法國衛生總署署長薩洛蒙（Jerome Salomon）3月24日表示，法國累計確診病例升至22,300宗，死亡病例1,100宗。過去24小時內，法國新增確診病例2,444宗，新增死亡病例240宗。薩洛蒙表示，法國疫情「迅速惡化」，目前有10,176人在醫院接受治療，其中2,516人在深切治療部接受治療。