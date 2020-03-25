【新冠肺炎】紐約州病例每3天翻1倍　州長：增速如搭子彈火車

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國急速惡化，其中紐約州確診人數以每3天倍增速度急升，現已突破2.5萬宗。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，疫情爆發有如子彈火車一樣。

新型冠狀病毒肺炎：紐約實施封城後，曼克頓時代廣場人流大幅減少。圖為攝於3月20日。（Reuters）

截至24日，美國確診人數增至5.3萬宗，紐約州是美國目前最多人感染新型肺炎的州份，超過2.5萬宗確診病例，逾1.5萬人在紐約市；死亡人數增至192人。科莫表示：「有衛生人員說美國的疫情會像搭火車一樣發速發展，但我見到的是子彈火車。」

紐約州在加快病毒檢測後，確診總數已是其他所有州份的10倍。州長科莫表示，病患短時間激增，為醫療資源帶來沉重壓力。科莫批評聯邦政府未能向全美疫情最嚴重的紐約提供足夠醫療資源，特別是人工呼吸機。紐約市需要3萬部呼吸機，但現在只有7,000部。

科莫稱疫情的高峰期會在2至3周後到來，他表示病情攀升速度比預想中的快，高峰期來得較預期的早。科莫預計紐約需要14萬張床位應對，但目前只有5.3萬張床位。由於病床嚴重不足，科莫呼籲大學宿舍及酒店提供床位，以彌補不足。