【新冠肺炎．措施】日本向全球發旅遊警示　泰國禁外國人入境

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，德國、意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

日本：日本外務省3月25日向全球發出旅遊警示，將旅行警告提升到四級中的第二級，呼籲民眾如非必要切勿到外地。

加拿大：加拿大政府3月25日宣布，所有入境人士由26日起須接受14日強制檢疫，必須出門工作的人（essential workers）如醫護人員等除外。入境人士亦被禁止使用巴士、火車或地下鐵等公共交通工具前往隔離處所。

泰國：該國3月26日0時起進入緊急狀態，直至4月30日，其間禁止所有非泰國居民的外國公民入境，外交官、機師，以及其他獲得總理許可的人士可獲豁免。滯留在其他國家的泰國公民仍可返國，前題是他們持有適合乘搭飛機的健康證明。政府目前未有實施宵禁計劃，但軍隊會在全國範圍內建立檢查站。

圖為3月24日厄瓜多爾基多市一名乘車抵達繳費亭的乘客，接受消防員使用儀器檢測體溫。（AP）

俄羅斯：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月25日發表全國電視講話，宣布從當地3月30日起全國勞工放假，為期一周，藥房、銀行和超級市場除外，以遏止新冠病毒在國內大規模傳播。他又提出支援家庭的措施，指出失業救濟金應提高至與最低工資標準看齊，即每月12,130盧布。

伊朗：伊朗3月25日宣布，自26日開始，全國各城市之間禁止居民往來，並嚴禁民眾在當地傳統的新年假期期間於公園聚會。若離開所在居住城市，違規者將遭受法律制裁。政府早前曾呼籲民眾減少外出，惟成效不大，政府遂實施更嚴厲的抗疫措施。