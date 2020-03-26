【新冠肺炎】譚德塞：疫情最終導致多少人喪生　取決於各國行動

世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月25日將新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情為「頭號公敵」，並警告在這場疫情的喪生人數將取決於各國政府及民眾的抗疫表現。

新型肺炎：全球的確診人數仍然不斷上升，世衛呼籲各國應把握機會抗疫。（AP）

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，目前全球的確診數目超過45.4萬宗，喪生人數突破2萬。譚德塞指，這場疫情繼續導致全球傷亡傷亡枕藉，認為大家經歷過不少疫情和危機，相信可以克服今次的難關，但問題是代價有多大。

他表示，現時已經有過萬人喪命，而且會有更多人犧牲，但最終有多少會取決於大家所作的決定。譚德塞稱，世衛已經連續兩個多月形容病毒是頭號公敵，並一直表示全球控制疫情的機會和時間正不斷收窄。

他形容，部分國家的確診人數急速上升，導致當地的醫療系統不堪重負，而且亦沒有抗疫準備，導致民眾沒法得到適當的治療。因此強調各國準備充足非常重要，指全球錯失第一個抗疫機會，大家不應一錯再錯。

另外，譚德塞提到國際奧委會決定將東京奧運延期一事，稱這是一個艱難但明智的決定，相信此舉可以保障運動員、觀眾和大會人員的安全。