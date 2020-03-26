【新冠肺炎】意大利研究報告：病毒1月1日起已在意國傳播

據多家研究中心聯合進行的研究顯示， 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）早在2020年1月1日就開始在意大利流行，直到意大利2月發現1號病人為止。

據意大利安莎通訊社（Agenzia Nazionale Stampa Associata）3月25日報道，在倫巴第大區（Lombardy）衛生局協調下，14家研究中心將他們聯合完成的研究報告發表在學術論文平台ArXiv上。研究結果顯示新型冠狀病毒早在2020年1月1日就開始在倫巴第大區流行，直到2月20日意大利1號病人被發現為止。

對此，英國《自然》雜誌25日在其網站上評論稱，新冠肺炎疫情在被發現前已在意大利發展了數個星期。

倫巴第大區是意大利疫情最嚴重的地區，圖為2020年3月17日，倫巴第大區的貝加莫市街區人煙稀少。（AP）

研究報告稱在1號病人確診前，病毒已經在倫巴第大區南部很多市鎮傳播。通過研究倫巴第大區的5,830個確診病例，研究人員向前追溯，構建出傳染鏈條。從而得出結論，從1月1日至29日，在倫巴第大區有零星散發的病例，而從1月30日至2月19日，新發病例愈來愈多，僅2月18日一天就有60宗之多。兩天之後的20日，意大利1號病人被確診。

此外，研究人員還發現，在疫情發展初期平均1個人會傳染3.1人，在2月20日之後，病毒的傳播力開始下降。但疫情擴散的速度是指數級的，平均每3天感染人數就翻一倍。