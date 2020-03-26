【新冠肺炎】多國禁出口糧食擾亂全球供應　或推高價格

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，部份國家和地區先後出現搶購潮，市民囤積口罩等防疫物資以及糧食。彭博社3月25日報道，部份政府也開始禁止糧食出口，確保國內糧食供應充足。

圖為2017年7月6日，越南湄公河三角洲一間大米加工廠有工人搬運大米。（路透社）

主要小麥麵粉輸出國哈薩克已經禁止出口小麥麵粉、紅蘿蔔和糖和馬鈴薯。越南暫停簽署新的大米出口合約。塞爾維亞禁止出口葵花籽油等商品。俄羅斯也表示將每周評估情況，再決定是否實施出口禁令。

愈來愈多政府實施極端防疫措施，例如宣布宵禁和限制群眾聚集，甚至只准市民外出購買生活用品。獨立顧問兼資深農產品貿易商伯格（Ann Berg）認為，措施將波及糧食政策，或出現戰時配給、價格控制和國內囤積糧食等情況。

部份國家已經開始增加戰略儲備。最大的大米生產國和消費國中國即使已經擁有龐大的大米和小麥儲備，足夠一年用量，仍然承諾購買國內的谷物收成。主要小麥進口國阿爾及利亞和土耳其發出新標書，摩洛哥暫停徵收小麥進口關稅直至6月中。

倫敦智庫查塔姆大廈（Chatham House）新興風險研究總監本頓（Tim Benton）警告，如果各國政府未能攜手合作，確保全球糧食供應穩定，只顧自己國家，情況將變得更差。他指出，如果國家搶購明年的收成，糧食價格將會上升，決策者將感到更加恐慌。屆時將連帶引發社會不穩。