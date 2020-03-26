白宮鷹派擬起草命令減少依賴中國醫療物資　美財長反對

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，多國確診病例不斷攀升，並出現缺乏醫療物資的情況。路透社報道，白宮鷹派正在起草一項行政命令，以減少美國對中國醫療物資的依賴。不過，這遭到美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）的反對。

路透社3月26日報道，面對疫情，中美需要空前合作的水平。

曾在特朗普任期早期擔任國務院首席亞洲事務顧問的拉塞爾（Daniel Russel）稱：「美國和中國現在陷入了一場妖魔化競賽，這不可避免地會阻礙有急切需要的合作。」

該報道提到，儘管迄今為止，華盛頓和北京之間的口水戰大多在升級，但特朗普（Donald Trump）政府提出了將言辭轉化為行動的可能性，這可能會進一步加劇緊張局勢。

白宮貿易顧問、中國問題的主要鷹派人物納瓦羅（Peter Navarro）正在起草一項新的「購買美國貨」的行政命令，目的是減少美國對中國製造的藥品和其他醫療用品的依賴。

納瓦羅上周表示，他希望完成這一行政命令的制定工作，但由於美國衛生專家擔心中國可能會放緩醫療設備的發貨速度而發出一系列警告，該命令一直沒有取得進展。這位美國高級官員說，這項法令「仍在進行中」。

戰略與國際研究中心高級研究員古德曼（Matthew Goodman）說「在正常時期，我同意美國有能力生產呼吸機、口罩和其他醫療設備是很重要的。」他又稱「但現在不是考慮這種政策的時候。」

據不願透露姓名的一位美國高級官員稱，姆努欽對納瓦羅的行動表示反對。路透社的報道稱，如果中國選擇報復，它有自己的手段，不僅是對可能進展緩慢的貿易協定實施報復，而且是利用其作為美國醫療產品的主要供應國的地位。

美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）2月在一篇專欄文章中說，2018年，美國從中國進口價值超過127億美元的藥品和抗生素、醫療設備和食品，不包括用於製造藥品的有機化學品。