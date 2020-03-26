【新冠肺炎】民眾擔憂東京封城　超市食物日用品遭搶購一空

日本東京都知事小池百合子在3月25日晚，表示東京可能會出現疫情爆發，要求民眾避免不必要外出。因擔心東京會封城，大批市民在即晚前往超級市場等地方，搶購食物及日用品。

新型冠狀病毒肺炎：有網民3月25日拍攝和上載了超市的貨品架，各種食物、廁紙等都被搶購一空的照片。（Twitter截圖）

25日東京錄得新41宗感染案例，是至今感染人數最多的一天。為防感染進一步擴大，知事小池百合子召開緊急記者會，呼籲國民在周末避免外出。

因擔心東京會封城，大批市民在26日前往超級市場等地方，搶購食物及日用品。有超級市場被擠至水洩不通，日本創作歌手菅止戈男在個人Twitter上表示，他花了30分鐘排隊進店，再花90分鐘排隊付錢，「期間人們超近距離接觸，情況有如迪士尼排隊一樣」。

一名前往街市購買食物的女士接受日視新聞網（NNN）訪問，表示聽到消息後便跑出去買食物：「現在不買很可能明天就買不到。」報道亦轉載網上圖片，多個食物及日用品架被搶購一空。

日本官房長官菅義偉表示，部分物品可能會出現缺貨現象，但將會很快補上。東京都知事小池百合子亦表示物流未有受疫情影響，要求市民冷靜應對，無需搶購囤積。