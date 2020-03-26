【日本疫情】東京病例全國最多　高官將籲周邊各縣民眾避免前往

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球各地持續蔓延，日本外務省3月25日上調對全球發出的旅遊警示級別至第二級，呼籲民眾如非必要切勿到外地。隨着東京都的確診個案不斷上升，數量佔全國最多，共同社3月26日報道，東京都知事小池百合子將向周邊各縣作出呼籲，民眾如無必要的話，應避免前往東京都。

新冠肺炎：東京都知事小池百合子3月25日呼籲，民眾本周末避免不必要非緊急的外出。圖為她當日出席緊急記者會。（AP）

外務省25日將全球旅行警告提升到四級中的第二級，並提醒民眾提高警惕。共同社指出，此舉是由於海外感染擴大、國際航線停運等因素，同時亦考慮到回國人員中相繼發現感染，導致東京都等地疫情蔓延，形容是十分罕見的舉措。

東京都知事小池百合子25日晚舉行緊急記者會，呼籲民眾本周末避免非緊急外出，同時要求民眾在工作日盡量在家工作，晚間避免外出。報道指出，有關要求尚屬首次。

東京都政府26日決定，為防止疫情擴大，將向埼玉、千葉、神奈川各縣呼籲避免民眾因不必要非緊急的事宜來東京。埼玉縣知事大野元裕同日展開協調，計劃民眾發出呼籲，要求本周末如非必要切勿前往東京都。

根據日本放送協會（NHK）統計，東京都目前有212宗確診個案，為全國最多，其次為167宗的北海道。