【新冠肺炎】美國確診個案突破8萬　超越中國及意大利

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情持續爆發，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）資料顯示，截至26日，當地的確診個案增至82404宗，超越中國和意大利，成為最多人確診的國家。另外當地有最少1178人死於疫情。

新型肺炎：美國的疫情持續嚴峻，加州國民警衛隊成員忙於準備糧食物資，支援照顧長者的義工。（Reuters）

總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席例行記者會，稱與二十國集團（G20）有一個非常好的會議，稱大家討論分享疫情資訊和數據的重要性，強調有勇氣克服這場疫情。另外他之後表示，會在26日較後時間與中國國家主席習近平通電話，並指對方沒有要求自己改稱病毒的用語，強調「大家都知道病毒從哪裡來」。此外特朗普又稱，美國可以與中國簽訂另一份貿易協議，不過要待美國11月大選後才實現。

他提到，歡迎參議院通過2萬億美元的刺激經濟法案，希望眾議院可以盡快通過，從而正式生效，為受疫情影響的民眾提供援助。對於拯救受影響的行業方面，特朗普指航空業對美國非常重要，因此必須確保航空公司可以繼續運作，他亦表示，對規定郵輪公司在接受華府援助前，先要在美國註冊的建議感到興趣。

而在美國疫情最嚴重的紐約州，特朗普稱美國海軍「舒適」號醫院船（USNS Comfort）會在30日抵達紐約港，他會在28日到維珍尼亞州的海軍基地歡送該船離開。

另外，特朗普表示最快會在下周初收到更多關於放寬社交距離的指引。