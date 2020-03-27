【新冠肺炎】美國航母羅斯福號增至20多人確診　五角大樓首現病例

美國海軍官員3月26日透露，「西奧多羅斯福」號航空母艦（Theodore Roosevelt）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案急增至20多人，航空母艦全部5,000名人員將接受病毒檢測。另外首次有駐守五角大樓的美軍確診。

國防部3月25日確認，一名駐守五角大樓的海軍陸戰隊成員確診。圖為2008年3月27日，位於華盛頓的五角大樓航拍照片。（美聯社）

美國海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）在五角大樓的記者會表示，位於太平洋的航空母艦仍然可以執行軍事任務，現時將轉往關島。他指，航空母艦可以為小部份樣本進行檢測，但海軍正在探討其他可以進行檢測的實驗室。

航空母艦曾經停泊於越南峴港。莫德利表示，船上確診個案從3月24日的3宗增至8宗。有國防部官方透露，實際已有20多人確診，預計數字將會上升。截至3月26日，全球有280名美軍確診，包括104名海軍成員。

國防部3月25日向《軍隊時報》（Military Times）確認，一名駐守五角大樓的海軍陸戰隊成員確診。患者的太太早前出現病徵，之後開始接受居家隔離，自3月13日起已經沒有返回五角大樓工作。