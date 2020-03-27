【新冠肺炎】白思豪料紐約一半人染疫　醫院試行兩患者共同呼吸器

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案超越中國，成為全球最多確診個案的國家。多地醫療物資嚴重短缺，其中重災區紐約市有醫院開始試行兩名患者共同一個呼吸器。市長白思豪（Bill de Blasio）3月25日警告，全市最終可能有一半人感染。

400個呼吸器3月24日運抵紐約市應急管理倉庫，紐約州州長科莫於記者會展示其中一個呼吸器。（美聯社）

對於危重患者而言，呼吸器是最後的「求生工具」。 紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）早前指，州內有3,000至4,000個呼吸器，並已經採購多7,000個。不過他估計，疫情高峰期間，全州需要約4萬個呼吸器。

曼哈頓紐約長老會醫院暨哥倫比亞大學醫療中心（New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center ）主任醫生史密斯（Craig Smith）指，麻醉和深切治療部團隊日以繼夜試驗共同呼吸器的做法，到3月25日已經成功讓兩名患者共用一個呼吸器。

科莫表示，政府努力在市面尋找足夠的儀器，認為共同呼吸器的做法有機會是「救星」。他指，做法雖然並非最理想，但相信可行。

美國重症醫學會（Society of Critical Care Medicine）等醫學組織3月26日發表聯合聲明，反對共同呼吸器的做法，認為即使只有一個患者使用也很難微調呼吸器，多人共用後果或會更差。他們建議醫生將一個呼吸器分配給較有機會存活的病人。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國有85,505宗確診個案，1,288宗死亡個案。紐約市確診個案增至23,112宗，死亡個案增至365宗。