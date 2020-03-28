【新冠肺炎·疫情】西班牙一日832人死再創單日新高　累計逾5600人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破59萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

據荷蘭媒體BNO Newsroom報道，全球新冠肺炎累計確診病例數突破60萬個，達600,115個。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間28日下午3時20分，全球新冠肺炎確診病例達到598,070宗，死亡病例達27,761宗，痊癒個案有131,772宗。

西班牙：西班牙衛生部3月28日公布，在過去24小時，當地再多832人染疫死亡，數字創單日新高，累計病逝人數升至5,690人。確診個案從前一日的64,059宗增至72,248宗，大幅增加8,189宗。

美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）3月26日在記者會表示，該州當天新增逾6,400宗確診個案，累計有超過3.72萬人確診，死亡案例也上升至385宗。

根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月28日下午3時28分，美國確診個案增至104,839宗，死亡個案達1,711宗。其中紐約市為重災區，有26,697宗確診個案，另外有450宗死亡個案。

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日本：共同社3月28日引述政府知情人士報道，東京都新增最少60宗確診個案，再破單日新高。

日本3月27日新增116宗確診個案，單日新增個案首次破百。連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,226人，國內死亡人數為62人。在全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首。

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意大利：民防局3月27日公布，新增919宗死亡個案，累計增至9,134宗，再創單日新高。累計確診個案從前一日的80,539宗增至86,498宗。

伊朗：伊朗衛生部官員3月27日表示，在過去的24小時內，伊朗新增2,926宗確診病例，新增死亡病例144宗。累計確診32,332宗，其中死亡2,378宗。

泰國：衛生官員3月27日指，該國新增91宗確診個案和1宗死亡案例。全國累計有1,136人確診，5人喪生。

圖為3月24日西班牙馬德里一名護士在站在一間安老院窗前，她身旁有一張圖畫，上面寫有「所有事情都會變好的」字樣。該國有軍人在3月24日參與院內消毒工作時發現，有些染疫長者死在床上，卻無人知曉。（AP）

法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月27日公布，新增299宗死亡個案，增幅達18%，累計增至1,995宗。確診個案增幅達13%，增至32,964宗。

英國：英格蘭公共衞生局（Public Health England）截至香港時間3月28日早上10時58分數據顯示，該國新增個案為2885個，整體確診人數為14,543，當中包759死於疫情。王儲查理斯王子（Prince Charles）成為首位確診的英國王室成員後，首相約翰遜（Boris Johnson）和衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）先後確診。

加拿大：政府3月27日公布，確診個案增至4,043宗，死亡個案增至39宗。

圖為3月24日韓國大邱的醫療人員抵達東山醫院當值。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部3月28日指，截至當天凌晨零時，全國新增146宗確診個案，累計增至9,478宗。新增個案中，有24宗於機場檢疫期間確診。同日新增5宗死亡個案，累計增至144宗。

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德國：根據《柏林晨郵報》（Berliner Morgenpost）統計，截至3月28日下午4時，全國確診個案增至49,039宗，死亡個案增至350宗。

羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月27日公布，德國新增5,780宗確診個案，累計個案增至42,288宗；死亡個案新增55宗，累計死亡個案達253宗。