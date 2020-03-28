【新冠肺炎】紐約市首間臨時醫院完工　州長擬總共興建八間

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數突破10萬。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）3月27日表示，計劃興建八間臨時醫院，應付患者數量急增。位於紐約市曼哈頓（Manhattan）的首間臨時醫院正式完工。

圖為3月27日改建成首間臨時醫院的雅各布賈維茨會議中心。醫院將提供1,000張病床，治療新冠肺炎患者。（路透社）

在聯邦緊急措施署和國民警衛隊的協助下，雅各布賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）順利改建成首間臨時醫院，將提供1,000張病床。科莫表示，將計劃興建八間臨時醫院，其中四間分佈紐約市。

科莫指出，州政府的目標是將病床數目從現時的5.3萬張大幅增加至14萬張。他指，將向白宮要求提供額外撥款，並提到住院數目每四日增加一倍，比起上周每三日增加一倍的速度稍為減慢，相信與社交疏遠措施有關。

總統特朗普（Donald Trump）動用《國防生產法案》（Defense Production Act），要求通用汽車（General Motors）生產呼吸器。不過他曾質疑紐約州誇大需求，認為不需要3萬個呼吸器。科莫回應指，所有人都有權發表意見，但他只會按照數據和事實工作。

紐約州現時有44,635宗確診個案，死亡個案增至519宗。