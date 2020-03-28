約翰遜弟婦也確診染疫　英媒翻舊帳諷刺首相曾稱疫情下照握手

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日公布確診感染新型冠狀病毒後，多國領袖向他致以慰問，不過英國媒體就更加關注政府的抗疫表現，並翻查約翰遜過去發言，他3月初曾稱在疫情下照樣會與民眾握手，如今媒體諷刺他不遵守防疫規則惹禍。 英國媒體又報道，約翰遜並非其家族中唯一確診的人，他的弟婦、目前懷孕的馬婭（Gabriela Maia）也證實感染新型冠狀病毒。

約翰遜宣告確診後，大批英國傳媒相繼找出約翰遜在3月3日的發言，他當時表示，疫情不會令他停止與民眾握手，並提到自己在探訪醫院時與每一個人握手，包括確診染疫的病人。

如今這段發言顯得諷刺，英國《獨立報》就刊文「新冠病毒：約翰遜在確診前是如何不顧健康忠告」，批評約翰遜在3月初時態度散漫，無視有科學基礎的建議，反而繼續與民眾或確診病人握手。

文章又引述諾丁漢大學的分子病毒學教授鮑爾斯（Jonathan Ball）稱，病毒不會看權威與地位，人人都容易受感染，從卑微的病毒學家到有權有勢的總理，這次的新聞事件展示病毒是多麼容易避過探測然後在社區中傳播。

約翰遜弟婦確診

英國媒體也報道，約翰遜同父異母弟弟馬克斯（Max Johnson）的妻子馬婭（Gabriela Maia）確診感染新型病毒。馬婭現年30歲，目前懷孕，她向《每日郵報》表示仍在康復過程中，有些呼吸困難的情況，她強調自己現時沒大礙，並稱自己很幸運，也會為胎中嬰兒的健康祈禱。

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