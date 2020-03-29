【新冠肺炎・最新疫情】西班牙一日間838人死　荷蘭確診個案破1萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破66萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間29日下午9時34分，全球新冠肺炎確診病例達到681,706宗，死亡病例達31,882宗，痊癒個案有145,696宗。

新加坡：新加坡衛生部3月29日指出，當地累計確診病例增至802宗，並再多1名男患者不治，是當地第3宗死亡個案。死者2月29日確診，是一名70歲新加坡公民，患有高血壓及高血脂。

泰國：泰國3月29日新增143宗確診病例，累計達1388宗，另外有7人死亡。當中日前在曼谷舉行的一場泰拳大賽，成為其中一個大型感染源頭。

荷蘭：國家公共衞生與環境研究所（National Institute for Health，RIVM）確認，國內確診宗數超越1萬至10,866個，增幅為11%。新增死亡個案為132個，令整體死亡數字增至771人。

新冠肺炎：有中國遊客3月29日在德國法蘭克福機場戴上保護裝備，為飛往中國的航班做準備。（AP）

德國：德國疾病防控機構羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）3月29日數據顯示，在過去24小時全國新增3,965宗確診個案，累計個案增至52,547宗，死亡個案增至389宗。

西班牙：西班牙衛生部3月28日公布，在過去24小時，當地再多832人染疫死亡，數字創單日新高，累計病逝人數升至5,820人。確診個案增至72,335宗，大幅增加6,616宗。

新冠肺炎美國疫情：布盧姆能源公司員工3月28日在加州森尼韋爾的工廠進行翻新呼吸機的工作。（AP）

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美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月29日下午9時40分，美國確診個案增至124,686宗，當中有2,612人康復，惟死亡個案達2,191宗。其中紐約市為重災區，有30,765宗確診個案，另外有672宗死亡個案。市內仍有30,093人正在就醫。

瑞士：聯邦公共衛生局（Federal Office of Public Health）3月29日公布，境內確診個案由前一天的13,213增至14,336個，死亡個案由235增至257個。

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日本：共同社3月28日引述政府知情人士報道，東京都新增最少60宗確診個案，再破單日新高。

日本3月27日新增116宗確診個案，單日新增個案首次破百。截至28日，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,436人，國內死亡人數為65人。在全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首。

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意大利：民防局3月28日公布，新增889宗死亡個案，累計增至10,023宗，比27日破紀錄的919人不治為低。全國新增5,974宗確診病例，令總數升至92,472宗。

伊朗：伊朗衛生部官員3月28日表示，在過去的24小時內，伊朗新增3,076宗確診病例，新增死亡病例139宗。累計確診35,408宗，其中死亡2,517宗。

圖為3月24日西班牙馬德里一名護士在站在一間安老院窗前，她身旁有一張圖畫，上面寫有「所有事情都會變好的」字樣。該國有軍人在3月24日參與院內消毒工作時發現，有些染疫長者死在床上，卻無人知曉。（AP）

法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月28日公布，新增319宗死亡個案，累計增至2,314宗。確診個案增加4,611宗，至37,575宗。

英國：路透社報道，根據當地時間3月29日下午5時（香港時間29日凌晨零時）發布的數據，英國死亡增至1228人，增加209人。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間下午9時48分，英國有17,325個確診個案，當中有151人康復，1,021人死亡。

加拿大：政府3月28日公布，確診個案增至5,153宗，死亡個案增至55宗。

圖為3月24日韓國大邱的醫療人員抵達東山醫院當值。（AP）

沙特阿拉伯：衞生部發言人公布，國內一夜之間死亡人數增1倍至8人。沙特境內有96宗新增確診個案，令整體個案數字增至1,299個。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月29日指，截至當天凌晨零時，全國新增105宗確診個案，累計增至9,583宗。同日新增8宗死亡個案，累計增至152宗。另外，再多222名患者康復出院，令治癒總人數達到5,033人。

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