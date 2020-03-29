【新冠肺炎】特朗普擬推強制隔離　紐約州長：形同向地方宣戰

美國總統特朗普（Donald Trump）3月28日稱擬對紐約州等疫情重災區實施強制隔離，紐約州長對此持不同意見，並表示強制隔離就是對紐約州宣戰。

美國疫情發展迅速，而紐約州成為重災區。圖為2020年3月26日，在紐約的布魯克林醫院中心，民眾等待進入新冠肺炎檢測場所。（AP）

特朗普3月28日表示，目前正考慮對紐約州、新澤西州和康涅狄格州的部分地區實行強制隔離兩周，以避免這些重災區疫情擴散。

但紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）對美國有線新聞網絡（CNN）表示不認同特朗普的強制隔離做法，「那將是一片混亂和騷亂，這完全與他之前所說的背道而馳，我不認為這種方法可行，也不認為這合法。」

截至28日，紐約州的確診病例超過5.2萬宗，死亡案例也上升至728宗，有官員預測距離疫情爆發的頂峰還需要14天至21天。

科莫說：「（強制隔離）將是聯邦對紐約州的開戰宣言。」科莫還指出，強制隔離將極大影響國民經濟，「我認為這將使得經濟癱瘓。」「我不會關閉邊界。貨車必須進來，食物必須進來，郵件必須進來。」

他認為特朗普的提議等同是「封鎖」，而不是隔離，類似於在病毒爆發初期在中國武漢發生的情況。