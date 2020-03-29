【新冠肺炎】美國醫療資源供應緊張　美媒：或抽籤決定救治患者

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情在美國肆虐，確診人數不斷增加，當地傳媒報道，因於全國的呼吸機供應緊絀，紐約的醫護人員或被迫以隨機選擇的形式決定救治病患。

新型肺炎：美國疫情持續嚴重，紐約更是重災區。圖為當地民眾排隊檢測病毒的情形。（AP）

美國政治新聞網站Politico3月27日報道，當呼吸機、病床和其他醫療設備出現短缺，導致醫護被迫選擇救哪些病患時，由於沒有統一的全國法律或倫理框架的指導，因此美國的醫療體系沒有為此作準備。

即使白宮強調現時仍未發生病患無法使用呼吸機的情況，但報道認為，這種情況可能很快就會出現。

紐約州一份在2015年的醫療指引開始受到關注，報道指它是由醫生、倫理學家和宗教領袖等專家制定，提到遇到像現時疫情的狀況時，採取像抽籤的「隨機選擇」方式會較為公平，因為先到先得的原則，可能會對接收消息比較慢的貧窮病患不公平。

新型肺炎疫情下，全球都陷入了呼吸機供應緊張的情況，美國總統特朗普（Donald Trump）27日表示，他已簽署《國防生產法案》（Defense Production Act），下令通用汽車（General Motors）生產呼吸機，並指會在100日內有10萬台供應。