【新冠肺炎・美國】疫情持續擴散　衛星圖像顯示經濟陷入停滯

美國目前累計確診人數居全球第一，累計確診病例突破12萬。疫情爆發之際，美國經濟也遭遇史無前例的重創。

受疫情影響，美國正常的社會經濟活動開始出現停滯迹象。圖為2020年3月23日，美國紐約曼哈頓區幾乎無人的時代廣場。（Reuters）

據美國約翰斯・霍普金斯大學數據，截至香港時間3月29日下午4時21分，美國新冠肺炎確診病例為124,686宗，死亡病例2,191個。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）網站3月28日報道，通過馬克薩爾科技（Maxar Technologies）、星球實驗室（Planet Labs）、軌道洞察（Orbital Insight）公司等收集來的衛星圖像，以及其他圖片證據、替代數據來源顯示了最近美國經濟運行的情況：飛機停在未使用的跑道上，最繁忙的高速公路在高峰時段空無一人，度假勝地變成了「鬼城」，港口航運活動急劇下降。

報道稱，該國的交通、酒店和其他服務行業首當其衝，因為休閒和商務旅行現在都僅限於被認為必不可少的領域。

報道還指出，現在投資者需要求助於其他來源來判斷疫情對美國經濟的影響程度，因為官方還沒有公布多少相關數據。

不過，市場本周確實從官方數據中獲得了一個線索——美國勞工部26日指出，上周有328萬美國人申請失業救濟。這一數字打破了1982年10月創下的最高紀錄。

美國眾議院27日通過2萬億美元的刺激經濟法案，總統特朗普（Donald Trump）其後在白宮簽署生效。法案旨在紓緩受疫情重創的美國經濟，並協助美國各地對抗肺炎疫情。

英國廣播公司（BBC）稱，這是美國歷史上最大規模的經濟刺激計劃，2萬億美元的投入金額已經相當於美國政府年度預算的一半。

但BBC指出，儘管此項紓困金額及規模巨大，但還不足以緩解美國由於新冠病毒導致各行各業停工所引起的經濟衝擊，因肺炎疫情停工也已經成為全球現象。一些經濟學家分析，為了防止大規模破產和失業，美國公司可能還需要5倍的現金。