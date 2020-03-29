【新冠肺炎】全球首宗　冰島病人帶有2種病毒　變異或更致命

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球肆虐，而且病毒在持續變種，令它變得更難為醫學界與科學家所了解。冰島媒體3月24日報道，一名冰島病人體內同時存有兩種新冠肺炎病毒，其中一個為原始病毒的變異種，可能是全球首次出現「雙重感染者」。

新冠肺炎：冰島出現全球首宗新冠肺炎「雙重感染者」，圖為2018年9月雷克雅未克著名景點哈爾格林姆教堂（Hallgrímskirkja）。（Getty）

冰島雜誌《Reykjavík Grapevine》報道，冰島基因公司德科德（deCODE）針對當地確診患者進行研究，發現40種新冠病毒變種。

公司同時發現其中一名患者體內，出現不尋常的雙重感染。公司行政總裁斯特凡松（Kari Stefansson）23日指出，患者出現2種新冠肺炎病毒，已變異的病毒較原先病毒更具傳染力及致命力，因為「雙重感染者」身上只發現第2種病株。

若情況屬實，代表病毒會隨時間推移突變，並變得更具傳染性。不過斯特凡松表示，目前尚無法證實這一點，不排除只是巧合。但無論如何，這都是全球首宗「雙重感染者」。

公司又指出，分析顯示冰島的病毒來源相當廣泛，主要來自意大利、奧地利及英國等地，其中一場在英國舉行的足球比賽，據指造成7名冰島人染疫。