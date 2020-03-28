【新冠肺炎】美FDA批准快速檢測病毒新試劑　準確度有隱憂

美國食品和藥物管理局（FDA）3月27日緊急批准最新用於檢測新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、少於15分鐘即有結果的檢測法。

FDA在3月26修訂其在診斷SARS-CoV-2病毒的緊急政策，讓這個測試能面市應用。

測試劑由總部位於比利時的Coris BioConcept研發、美國雅培（Abbott）生產，公司預期下周起付運5萬支試劑。

這個名為COVID-19 Ag Respi-Strip的測試，是從鼻拭子樣本獲得的病毒抗原。它利用的方法是免疫層分析法（immunochromatograph）以及側向免疫層析法（lateral flow immunoassay）。

這個測試背後的技術是找出樣本中病毒的基因，類似現時已在市場供應的即時聚合酶鏈式反應（real-time polymerase chain reaction tests，RT-PCR）測試。RT-PCR需時4至6小時，但新的測試僅需15分鐘可得出結果。

美國廣播公司指出（ABC）3月27日的報道指出，這個測試並非完美。它較現有測試更快得出結果，但在偵測呈陽性反應的個案方面不夠理想。新測試的敏感度僅60%，意味每10個測試中，或會有4個「漏網之魚」。