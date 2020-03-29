【新冠肺炎】憂封鎖東京掀「逃難」回鄉潮　或散播病毒令疫情擴散

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本持續擴散，日本在3月28日確診200宗，累積病例升至2,436宗（包括郵輪鑽石公主號）；其中東京確診63宗，累計增至362宗，數字持續急升。

新型冠狀病毒肺炎：為防疫情擴散，東京關閉公園，防止人們聚集，儘管櫻花盛開也只能遠距離欣賞。圖攝於3月28日。（Getty）

隨着東京疫情持續惡化，愈來愈多人擔心「東京封鎖」，除引發市民到處搶購食物及日用品外，亦引發「逃難潮」。日本時事通訊社報道，在東京的夜行巴士站，近日有很多抱着大包小包的人，準備乘搭巴士回鄉。

報道引述一名正準備返回盛岡的高中生表示，再留在東京可能會無法離開。

日本地區報《北國新聞》報道，在近日從東京乘搭新幹線前往北陸地區的，有近五至六成都是前往鄉下避疫的人。另一份地區報章《福島民友新聞》亦引述一名從東京返回福島的21歲高中生指，回老家是因為安全：「待在東京不知何時會受感染。」

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不過類似的避疫行動亦帶來危險，在近日其他縣市的新增病例中，有部分是來自東京都回鄉的人。有擔心指會有人不知道自己染病，把病毒擴散到其他地區。因此有縣政府發出呼籲，要求返鄉的人們應留在家中，避免外出。

網絡亦有類似的呼籲，要求東京的人們，特別是年輕人，別胡亂為避疫回鄉，否則是想「謀殺父母」；同時又呼籲父母不要叫在東京的子女回鄉下避疫，否則有機會害了全家。