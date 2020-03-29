日本水族館休業防疫　企鵝變觀光客散步周圍走　網民大讚激治癒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本當地因疫情蔓延，大部份休閒及娛樂設施，例如水族館亦要暫停開放。橫濱一間水族館最近於Twitter公開片段，表示因為無遊客參觀，決定讓一眾企鵝抖抖氣，在場館內四處遊走散步。片段引來大批網民關注，表示在家中隔着螢幕看企鵝亦非常治癒。

橫濱一間水族館最近於Twitter公開片段，表示因為無遊客前來參觀，於是決定帶同一眾企鵝抖氣，在場館內四處遊走散步。（Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

位於橫濱八重島的水族館「Sea Paradise」近日於Twitter上載多條片段，原來自自休業後，一班動物無需參與任何表演活動，非常空閒。職員於是「解放」企鵝們，帶他們在館內不同位置「包場」散步，例如海豹區、水底隧道等，甚至讓牠們行樓梯，不少地方是牠們第一次接觸，過程猶如小朋友參觀一樣。

+ 5 + 4 + 3

片段獲逾10萬網民讚好，紛紛留言驚呼好可愛，又稱牠們難得可以享受無遊客的自由空氣，「超可愛的」、「很像小朋友呢」、「把片段看了10次以上」。亦有網民稱，希望水族館多為企鵝及其他動物設計特別活動，即使未能前往參觀亦可以在網上留意動物們的近況。

（Twitter）