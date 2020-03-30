【新冠肺炎】特朗普質疑有醫院囤積呼吸機　紐約州死亡人數近千

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）周日（29日）在白宮舉行記者會，質疑有部分醫院在囤積呼吸機（ventilator），敦促把未用得著的讓出來。

特朗普質疑部分醫院要求的醫療物資過多，點名紐約州有醫院要求30萬個口罩，要求州長科莫調查；他稱：「我們有一些醫護人員，一些醫院囤積呼吸機等設備，必須把這些呼吸機讓出來，尤其是那些沒有用得著（呼吸機）的醫院。」他表示，聯邦政府已採購10萬部呼吸機，稍後將運到疫情嚴重州份。

特朗普又大讚通用汽車（General Motors），形容該公司正「非常努力」去生產呼吸機。他上周五（27日）曾表示，已簽署《國防生產法案》（Defense Production Act）下令通用汽車優先為聯邦政府生產呼吸機。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，截至香港時間周一（30日）凌晨5時40分，美國的確診病例為137294宗，2414人死亡；其中紐約州疫情最嚴重，累計59606宗確診，965人不治，紐約巿中央公園設立了臨時醫院，預料周二（31日）投入運作。特朗普表示，一批醫療物資已空運到紐約甘迺迪國際機場，包括2百萬個口罩、防護衣，以及超過1千萬對手套。

▼疫情下的美國

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（綜合報道）