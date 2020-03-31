【新冠肺炎・美國】美學者：疫情暴露特朗普國家戰略弊端

新型冠狀病毒肺炎在全球蔓延，美國確診人數目前已居全球第一，成為疫情重災區。而政治學者認為，美國疫情大爆發暴露政府制定的國家戰略的弊端。

美國已成新冠肺炎疫情重災區，每日新增數萬確診人數。圖為2020年3月29日，為阻止新冠肺炎疫情蔓延，華盛頓聯合車站候車室的座椅被包裹起來，禁止使用。（新華社）

美國《外交政策》雜誌網站3月20日刊載多位全球思想家對於新冠肺炎疫情看法，其中哈佛大學甘迺迪政府學院教授、前院長約瑟夫・奈（Joseph Nye）就美國的新冠肺炎疫情發表看法認為，美國疫情大爆發與該國新國家安全戰略的不足有關。

約瑟夫・奈表示，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布了一項聚焦大國競爭的新國家安全戰略。此次的新冠肺炎疫情表明該戰略的不足，美國即使作為一個世界大國在競爭中佔據上風，也無法獨善其身。

約瑟夫・奈指出，正如美國政治家丹澤（Richard Danzig）在2018年總結的那樣：「21世紀的技術不僅在分布上是全球性的，而且在後果上也是全球性的。病原體、人工智能系統、計算機病毒以及可能被意外釋放的輻射，也許將成為所有人都要面臨的問題。我們必須採用商定的報告系統、共享控制、共同的應急計劃、規範和條約作為緩解眾多共同風險的手段。」

約瑟夫・奈還認為，在應對新冠肺炎和氣候變化等跨國威脅時，僅僅考慮美國對其他國家行使權力是不夠的，成功的關鍵是認識到與其他國家一同行使權力的重要性。每個國家都把國家利益放在首位，重要的問題是，對這種利益的定義是廣義還是狹義的。這次疫情表明，美國未能調整戰略以適應這個新世界。