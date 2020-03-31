【新冠肺炎・美國】美媒批特朗普應對不力　呼籲全國停擺2個月

中國在全國範圍內採取停工、停學等措施，成功阻止了新冠肺炎（COVID-19）在本國的蔓延。在疫情席捲美國之際，美媒批美國政府應對不力，同時也呼籲全國停擺。

《紐約時報》3月29日發表題為《特朗普正在損害自己連任的機會》的文章稱，美國總統特朗普（Donald Trump）的病毒戰略圍繞着儘量讓現在看起來更好，而不太關心未來。他花了近兩個月的時間否認該病毒是一個嚴重的問題，並謊稱病例數量正在下降。

文章稱，總的來說，在所有受影響的國家中，美國的反應似乎是最不積極的。果不其然，它現在也是世界上確診病例最多的國家。這種病例飆升不僅會導致更多的短期死亡和醫院超負荷運轉。這也導致在隨後幾個月出現更多病例。這個國家受病毒感染的時間越長，經濟衰退的程度就會越深。

文章還指出，經濟代價依然沉重。今天，最有效的應對措施可能是全國停擺兩個月，同時出台一項規模略大於國會剛剛通過的刺激法案，既支付許多美國人的工資，又支撐醫療體系。當兩個月過去後，健康的人可以回去工作，任何新的病例都可以很快被隔離。

如果特朗普在2月底，也就是第一個美國人生病整整一個月後採取這種方式，他本可以大幅減少人員和經濟損失。即使他現在就採取行動，他也有可能在初夏之前讓國家接近正常運轉。相反，他說的是到4月份一切將恢復正常，而這可能使得7月份的情況仍將不正常。

文章稱，特朗普的應對方式說明他活在當下，他是衝動的。他就像一個短線操盤手，而不是長期投資者。對他來說，全國停擺聽起來很悲慘。他不太尊重科學家和他們的數據，但他確實密切關注自己的民調數字。

與此同時，美國微軟公司創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）3月27日在接受美國有線電視新聞網絡（CNN）採訪時也說，事實上，美國需要採取更長遠的、更協調一致的停擺，才能有效地遏制疾病的蔓延。他說：「我們正在進入一個艱難的時期，如果我們做得好，那我們只需要做一次，6到10周就行了，但一定是針對整個國家的。我們必須大幅提高檢測水平，並優先進行檢測，以確保我們能度過一次停擺，這樣我們就能解決醫療問題，並在大量死亡發生之前真正地阻止它。」

他還說，關閉國家會帶來「巨大的代價」，但他說，另一種選擇結果會更糟。「我們確實遇到了一個經濟問題，這就是為什麼你想要最小化停擺的時間。讓各州去做不同的事情，或者認為你可以一個縣一個縣地去做，但那是行不通的。基本上，整個國家都需要像在中國發生這些感染的地區那樣做。」他還說：「好消息是，中國政府的舉措讓這個國家戰勝了這種疾病。」