【新冠肺炎】美媒稱特朗普揮霍美國本錢　中國獲難逢良機

美國《華盛頓郵報》3月30日發表題為《沒有人會贏得美國和中國的冠狀病毒競賽》的評論文章稱，新冠肺炎疫情的迅速蔓延暴露了西方國家主要政府的無能，美國總統特朗普（Donald Trump）正面臨浪費掉美國外交優勢和全球領導地位的風險。

文章稱，在這場大流行的新冠肺炎疫情中，最大的衝突可能是美中之間的相互指責。美國總統特朗普在3月26日與中國國家主席習近平通電話後，似乎降低了對中國表達憤怒的調門。但是氣氛的輕微改變不會阻止華盛頓對北京的反感。

評論稱，美國已成為疫情大流行的中心，報告的病例在全球最多，而且美國主要城市的情況很可能會嚴重惡化。

曾在特朗普政府任職的麥格克（Brett McGurk）寫道，「外交和全球領導地位是美國實力的長期屬性，特朗普正面臨揮霍這兩者的風險。」

評論員科米雷迪（Kapil Komireddi）寫道，從倫敦到華盛頓，疫情的迅速蔓延暴露西方主要政府的無能。

中國機遇來臨

外交關係委員會（Council on Foreign Relations）的拉普-奧佩爾（Mira Rapp-Hooper）寫道，未來幾個月，中國將努力發揮其優勢。如果疫情大流行導致全球經濟衰退，美國無法管理國際經濟復甦的努力，經濟和政治力量可能會進一步向有利於北京的方向轉移。

「如果美國繼續缺席，中國可能會把這場危機當作一個機會，開始根據自己的全球治理願景制定新規則，取代華盛頓未來制定規則的努力。」

哈佛大學韋瑟海德國際事務中心（Weatherhead Center for International Affairs）的格爾茨（Julian Gewirtz）在一篇文章中，強調美中合作在對抗這場疫情中的重要性。

格爾茨指出，美國的民族主義領導人想要假裝不需要對方。但任何有效的戰略都必須面對這樣的現實：由跨國威脅引發的危機將需要各國展開合作。

美國《大西洋月刊》3月28日發表題為《特朗普與中國決裂帶來致命後果》的報道稱，這場流行病的教訓不是美國應停止與中國的合作，而是美國必須重建特朗普政府毀掉的美中公共衛生合作。

據報道，特朗普上任以來，美國疾控中心和國家衛生研究院（NIH）都減少駐北京人員。美國國家科學基金會徹底關閉駐華辦事處。