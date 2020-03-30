【新冠肺炎】英國公布時間表：或需6個月才恢復正常生活

英國副首席醫療官哈里斯（Jenny Harries）3月29日出席記者會時，表示英國可要6個月後「生活才會恢復正常」。英國首次公開疫情持續的時間表，要求民眾做好準備。

新型冠狀病毒肺炎：英國副首席醫療官哈里斯出席記者會，說明新冠肺炎的現況。攝於3月29日。（Reuters）

哈里斯表示雖然並非指英國會封城6個月，但即使疫情消退英國亦要逐步解除限制措施，民眾或等待6個月，生活才會完全恢復正常。

哈里斯表示政府會在3星期內檢視封城成效，但即使得到放寬民眾仍需保持高度警戒：「我們不能鬆懈一下子回復平日的生活模式，否則會有危險。」「若出現第二次疫情爆發，今天的抗疫努力將前功盡廢。」

這次是英國政府首次公布疫情消退的時間表，讓民眾做好長期抗疫的準備。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在英國疫情持續蔓延，至29日英國確診人數增至19,522人，將突破2萬大關。同被確診染病的首相約翰遜（Boris Johnson）向全國家庭發信，警告疫情在短時間內會惡化。

新冠肺炎疫情在全球仍處於快速擴散階段，儘管在中國及韓國有緩和跡象，但為防疫情會第二次爆發或從境外輸入，兩地仍未完全放寬限制措施，甚至進一步加強入境限制。