【新冠肺炎】英國女救護員出門上班遇洋葱　鄰居門外拍掌送朱古力

在新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情下，各地的醫護人員在第一線奮戰中，日前英國有人發起向醫護人員拍掌的活動。英國南部貝辛斯托克鎮（Basingstoke）一名女救護員出門上班時，整條街的鄰居都走出屋外，為她鼓勵，還把禮物放在她的車頂上，令救護員感動落淚。

全條街的鄰居最少7、8戶人都走出屋外為她拍掌，泰拉看到這情況一時不知所措，掩面哭起來。（fb「Ali Porter」圖片）

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22歲的泰拉（Tayla Porter）在北漢普郡醫院工作，上周四（26日）她出門準備上夜班時，收到鄰居的意外驚喜，片中可見，全條街最少有7、8戶的鄰居都走出屋外為她拍掌，泰拉看到這情況一時不知所措，掩面哭起來，並向鄰居道謝，鄰居還把一盒朱古力和蛋糕放在她的車頂，直至泰拉上車去，掌聲仍不斷。

鄰居還把一盒朱古力和蛋糕放在她的車頂。（fb「Ali Porter」圖片）

事源泰拉的母親日前在當地一個論壇表示，女兒要錯過晚上8時為全國醫護鼓掌的活動，因為她下午4點就要上班，想不到鄰居特意提早給泰拉一個驚喜。母親指，她們和鄰居並不熟，「我們每天都見面，但不知道彼此的名字。」她想不到整條街都會出來，甚至聽到在下一條街傳來的掌聲。

泰拉的母親把影片上載上網，獲超過198萬次觀看，分享超過7.3萬次，她寫道「我愛我們的社區，大街上的每個人都團結起來，向今晚輪班的泰拉揮手，這是她需要的動力」。不少網民都深受感動，表示「我兒子也是一名護理人員，太驕傲了」、「那讓我看哭了」。

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