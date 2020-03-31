【新冠肺炎・最新疫情】全球確診個案逾78萬　死亡人數逾3.7萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破78萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間3月31日上午6時58分，全球新冠肺炎確診病例新增58,164宗，達到782,365宗，死亡病例新增3,556宗，至37,582宗，痊癒個案有164,566宗。

圖為3月29日委內瑞拉加拉加斯一名收銀員的崗位前方，有一層塑膠簾幕將他與顧客隔開。（AP）

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月31日上午6時58分，美國確診個案新增18,752宗，至161,807宗，死亡個案達2,978宗，增加465宗。



紐約州為重災區，州內確診個案達66,663宗，佔全國約四成，死亡個案達1,218宗。紐約市確診個案有37,453宗，死亡個案達790宗。

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意大利：民防局3月30日公布新增812宗死亡個案，累計增至11,591宗。確診個案增加4,050宗，為3月17日以來單日新增個案最少的一日，累計增至101,739宗。累計有14,620人已經出院。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

西班牙：西班牙3月30日公布新增6,398宗確診個案，累計增至85,195‬宗，超越中國的81,470‬宗確診個案。死亡個案增加812宗個，累計死亡個案7,340宗。西班牙成為繼美國和意大利之後，全球新冠肺炎確診人數第三多的國家。

日本：根據共同社統計，日本3月30日新增94宗確診個案，31日新增2宗，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,701人，國內死亡人數為70人。全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首，累計有443宗確診個案。

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英國：英國衛生部3月30日公布新增180宗死亡個案，累計增至1,408宗。確診個案增至22,141宗。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月30日指，截至當天凌晨零時，全國新增78宗確診個案，累計增至9,661宗。同日新增宗6死亡個案，累計增至158宗。另外，再多195名患者康復出院，令治癒總人數達到5,228人。

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