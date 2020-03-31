【新冠肺炎・疫情】全球確診逾80萬　英國再多393死單日新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破78萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間3月31日下午7時38分，全球新冠肺炎確診病例新增17,684‬宗，達到800,049宗，死亡病例新增1,132‬宗，至38,714宗，痊癒個案有170,325宗。

圖為3月29日委內瑞拉加拉加斯一名收銀員的崗位前方，有一層塑膠簾幕將他與顧客隔開。（AP）

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英國：英國衛生部3月31日公布新增393宗死亡個案，創單日新高，死者年齡介乎19至98歲，當中28人並非長期病患者，包括該名最年輕的19歲病逝者。目前英國的累計死亡病例已增至1,808宗。另外新增個案方面，當地再多3009宗病例，累計升至25150宗。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月31日中午12時左右，美國確診個案新增2,732‬個，至164,539個，死亡個案達3,164個，增加186個。

紐約州長安德魯・科莫（ Andrew Cuomo）稱當地已有1,218人死亡，較3月29日早上的965人增逾1.2倍。

這個疫情重災區有近7000新增個案，令累計個案增至66,500個。大部分新增個案出現在紐約市。市內死亡個案由3月29日的138個，增至3月30日的914個。

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緬甸：衞生和體育部（Ministry of Health and Sports）網站3月31日公布國內出現首個新冠肺炎死亡病例。死者為69歲緬甸男子，此前曾因鼻癌前往澳洲和新加坡就醫，3月14日返回仰光，18日出現發燒、咳嗽等徵狀，25日到醫院接受治療並採集樣本進行檢測，26日被確診感染，31日因病情惡化去世。

緬甸3月23日首次報告出現新冠肺炎確診病例，截至30日最新數據，緬甸累計確診病例14個。

圖為3月31日一名男子在緬甸仰光一銀行外洗手，以預防患上新冠肺炎。（AP）

捷克：衞生部稱國內確診個案較前一天增184個，令累計個案超越3,000個、達3,001個。國內已進行4.3萬個測試，發現3,001受感染。確診個案中，有25人已痊癒，死亡個案維持在23個。泰國：公共衞生部31日發公告説，泰國新冠肺炎確診病例比前一天增加127個，累計達1,651個，新增死亡病例1個，累計死亡10個。剛果（布）（國家全名：剛果共和國（Republic of the Congo））：該國前總統雍比－奧龐戈（Joachim Yhombi-Opango）3月30日在法國死於新冠肺炎，終年81歲。他感染病毒之前已在生病。



雍比－奧龐戈曾任軍官，前總統恩古瓦比（Marien Ngouabi）遇刺後掌權，1977年至1979年擔任總統。他在1993年至1996年擔任國家總理，在1997至2007年間流亡海外。澳洲：截至3月31日下午3時，澳洲新增312宗確診個案，全國累計4,557人確診，19個死亡案例。

澳洲新冠肺炎疫情：澳洲目前已有4,557人確診新冠肺炎。圖為3月31日，塔拉梅林高速公路一個電子告示牌屏顯示「留在家中，拯救生命」。（Getty）

伊朗：伊朗衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）3月31日指，該國在過去24小時新增3,111宗確診個案，累計確診逾4.5萬宗，新增死亡案例141宗，累計死亡2,898宗。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月31日公布的數據顯示，德國的確診病例增加4,615宗，累計61,913個，死亡病例增加128個，累計583宗。

意大利：民防局3月30日公布新增812宗死亡個案，累計增至11,591宗。確診個案增加4,050宗，為3月17日以來單日新增個案最少的一日，累計增至101,739宗。累計有14,620人已經出院。

印度：3月30日新增個案錄得24小時最大幅度的增長，達227個。印度全國累計有1,251個，當中包括32個死亡個案。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

西班牙：西班牙衞生部數據顯示，該國3月31日新增9,222宗確診個案，累計確診94,417個；新增死亡案例849宗，累計死亡8,189個。這是該國自出現疫情以來，單日錄得最多死亡個案的一天。

日本：日本：日本放送協會（NHK）統計，截至3月31日上午11時，日本國內確診病例達2,007宗。

千葉縣一間殘疾人士福利中心自27日發現一名女員工感染後，對園內人員進行檢測。當地政府28日稱，共有包括26名殘疾人士在內58人確診。共同社報道，中心31日再多7人受感染，累計93人確診。

根據共同社統計，日本3月30日新增94宗確診個案，31日新增2宗，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,701人，國內死亡人數為70人。全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首，累計有443宗確診個案。

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韓國：韓國中央防疫對策本部3月31日指，截至當天凌晨零時，全國新增125宗確診個案，累計增至9,786宗。同日新增4宗死亡個案，累計增至162宗。另外，再多180名患者康復出院，令治癒總人數達到5,408人。

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