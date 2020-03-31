【新冠肺炎·措施】奧地利促民眾戴口罩購物　捷克掀Masks4ALL運動

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

奧地利：奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）3月30日宣布，國家將要求民眾進入超市時戴口罩，以減緩病毒傳播速度。他表示：「目前，這些口罩會在超市門口派發，並強制居民在超市裏佩戴它。」

捷克：捷克與斯洛伐克（Slovakia）是歐洲內少數要求民眾戴口罩的國家，據《衛報》3月30日報道，捷克近日更有作家發起「#Masks4ALL」運動，拍攝短片鼓勵民眾出門戴口罩，衛生部長沃伊捷赫（Adam Vojtech）也有參與拍攝。

越南：越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）3月31日指，該國會在4月1日開始保持「社交疏離」的措施，為期15天。他說，所有人由4月1日起必須留在家中，只可以在購買食物或遇上緊急情況時外出，並必須與其他人保持最少兩米距離。

印尼：印尼外交部部長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）3月31日表示，政府決定禁所有外國人入境及過境，以防止病毒進一步傳播。她指，持有居留許可的外國人及部分外交訪客將獲豁免，政府計劃在31日實施禁令。政府亦會對回國的印尼國民加強檢查。

日本：日本3月31日警告國民避免在全球疫情大流行期間前往包括美國、中國和韓國在內48個國家旅遊。日本外務大臣茂木敏充表示，把這些地區的旅行建議提高至3級。他也說，將禁止來自美國、中國、韓國和歐洲大部分地區的外籍人士入境。

墨西哥：墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）3月30日宣布，該國從當天起進入衛生緊急狀態，並將維持至4月30日。

衛生官員指，非必要活動的暫停時間將延長至4月30日，並允許聚集人數減少至50人。弱勢社群和60歲以上人士應嚴格遵守留在家中的建議。

韓國：韓國衛生部門3月31日指，自4月1日開始，所有入境者都要接受兩周強制隔離。國務總理丁世均同日稱，政府覺得4月9日開始才分批開學會較為合理，也在考慮以線上教學方式授課。

澳洲：新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）3月30日宣布，該省31日起實施居家隔離令，在遵守社會疏離規定的前提下，包括看醫生，買食物和做運動等合理理由，市民都可以外出，否則違者可被判罰款最高1.1萬澳元和入牢6個月。

新西蘭：民防部長3月31日宣布，延長國家緊急狀態7日，以確保當局為應對疫情，取得一切所需的資源、支援及權力，防止病毒在社區傳播。當局25日公布實施為期7日的緊急狀態令，但可以按需要無限次延長。

美國：首都華盛頓特區（Washington, D.C.）3月30日宣布實行居家隔離令，規定除購買食物和藥品等必要活動外，市民必須留在家中；違者將被警告，最高更可判罰款5000美元以及入獄90日。亞利桑那州也加入實施居家令的行列，直至4月底為止。

美國新冠肺炎疫情：紐約市的世貿中心一號大樓3月30日點紅、藍和白燈，表彰全國努力抗疫。（Reuters）

意大利：當局3月30日宣布，全國封城令將延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

西班牙：當局3月30日宣布，將禁止舉行喪禮及家中守夜，而死者下葬或火化時不得多於3人出席，且要遵守保持1至2米社交距離的規定。全國封閉措施起碼延至4月11日，宗教慶祝和民間喪禮活動必須押後至封閉措施結束，未來兩周的一切非必要經濟活動亦被禁止。

泰國：布吉府從3月30日到4月30日封島，禁止海陸交通。然而運送食物、重要物品如燃料、建築材料和醫療設備在內的車輛不在此限。除此之外，救護車以及用於國家行動的車輛亦獲豁免。

美國：總統特朗普3月29日宣布，延長在本月中實行的社交防疫措施至4月30日，當中包括限制大型聚會，希望遏止疫情擴散。