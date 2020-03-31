【新冠肺炎】統計模型推測美國4月中達疫情高峰　單日死逾2000人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）美國白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）3月29日舉行的新聞發佈會上提及由華盛頓大學衛生統計評估研究所發表的統計模型，估計美國疫情高峰期間單日死亡人數達超過2,000人。

美國紐約州疫情嚴重，海軍「舒適」號醫院船3月30日抵達紐約市。船上有1,000張病床和12間手術室，將治療非新冠肺炎患者，減輕醫院負擔。（美聯社）

模型估計，美國將於4月中旬達到疫情頂峰，每天將有超過2,000人死亡，4月15日約有2,271名死亡患者。若社交疏遠措施持續到5月，截至8月4日，美國累計死亡人數將達到82,141人。

伯克斯提到，官員檢視12種不同的統計模型之後，總統特朗普（Donald Trump）決定延長社交疏遠指引至4月30日。她未有提到模型的預測結果，但指獨立製作的衛生統計評估研究所統計模型也得出同樣數字。

美國有線新聞網絡（CNN）3月30日報道，研究員提到上述統計模型的預測並非完美。他們指，部分數據基於美國和意大利的資料，但模型同時使用中國武漢的數據。武漢政府積極實施四項嚴格防控疫情的措施，例如關閉學校、禁止不必要企業開工、居民嚴格居家隔離和限制出行。

研究員假設美國只採取其中三項措施就足以達到武漢的疫情發展軌迹。但是，研究員在隨附數據的論文中寫道，「似乎有必要同時採取所有四種措施」。美國各州尚未頒佈具有法律約束力的旅行禁令。