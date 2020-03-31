【西班牙疫情】再增逾9200病例　單日多849人死創新高

西班牙政府3月31日公布，在過去一日內新增9,222宗確診病例，再多849人死亡，達到單日死亡人數的最高值。

在西班牙巴塞羅那附近的薩瓦德爾，醫護人員於3月28日將一名躺在擔架上的新冠肺炎老年患者送往救護車（AP）

根據西班牙衛生部3月31日的數據，在過去24小時內，新增確診病例增加了9,222宗，確診病例總數達到94,417宗。死亡總數增加849人，總數達到8,189人，這是死亡人數單日增幅最大的一天。

西班牙政府3月14日已宣布國家進入緊急狀態，並展開為期兩周的全國封鎖，但疫情繼續惡化，政府把封鎖限期延長至4月11日。政府稱，對公共生活的嚴格限制將有助於遏制疾病傳播。

新冠肺炎危機正在對經濟產生嚴重影響，許多公司已臨時宣布裁員，被炒的工人享有政府的失業救濟金，直到新的公司重新僱用他們為止。

全球最大的零售商Inditex SA等其他公司也表示，他們將等到4月11日再看情況是否裁員。Inditex在西班牙的所有商店都已關閉。

疫情危機之下，西班牙醫療也出現許多問題，從醫院和重症監護病床的短缺，到新冠肺炎檢測試劑盒和基本醫療設備的缺乏等諸多問題頻發。據英國《太陽報》3月31日文章稱，西班牙正在採取一系列行動來遏制新冠肺炎的傳播。為了幫助那些財務困難的人，預計西班牙將批准零息貸款，以幫助無法支付房租的租戶。