【新冠肺炎・最新疫情】全球確診病例逾85萬　超過4.2萬人染疫亡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破85萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月1日上午7時14分，全球新冠肺炎確診病例新增57,438‬宗，達到857,487宗，死亡病例新增3,367宗，至42,081宗，痊癒個案有177,917宗。

圖為3月29日委內瑞拉加拉加斯一名收銀員的崗位前方，有一層塑膠簾幕將他與顧客隔開。（AP）

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英國：英國衛生部3月31日公布新增393宗死亡個案，創單日新高，死者年齡介乎19至98歲，當中28人並非長期病患者。目前英國的累計死亡病例已增至1,808宗。另外新增個案方面，當地再多3,009宗病例，累計升至25,150宗。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間4月1日上午7時14分，美國確診個案新增23,380宗，至187,919宗，死亡個案達3,873宗，增加709宗。

重災區紐約州新增9,333宗確診個案，累計增至75,833宗，佔全國四成。死亡個案增至1,550宗。

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意大利：民防局3月31日公布新增837宗死亡個案，累計增至12,428宗。確診個案增加4,053宗，累計增至105,792宗。累計有15,729人已經出院。

圖為3月31日一名男子在緬甸仰光一銀行外洗手，以預防患上新冠肺炎。（AP）

泰國：公共衞生部31日發公告説，泰國新冠肺炎確診病例比前一天增加127個，累計達1,651個，新增死亡病例1個，累計死亡10個。

澳洲：截至3月31日下午3時，澳洲新增312宗確診個案，全國累計4,557人確診，19個死亡案例。

澳洲新冠肺炎疫情：澳洲目前已有4,557人確診新冠肺炎。圖為3月31日，塔拉梅林高速公路一個電子告示牌屏顯示「留在家中，拯救生命」。（Getty）

伊朗：伊朗衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）3月31日指，該國在過去24小時新增3,111宗確診個案，累計確診逾4.5萬宗，新增死亡案例141宗，累計死亡2,898宗。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月31日公布的數據顯示，德國的確診病例增加4,615宗，累計61,913個，死亡病例增加128個，累計583宗。

印度：3月30日新增個案錄得24小時最大幅度的增長，達227個。印度全國累計有1,251個，當中包括32個死亡個案。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

西班牙：西班牙衞生部數據顯示，該國3月31日新增9,222宗確診個案，累計確診94,417個；新增死亡案例849宗，累計死亡8,189個。這是該國自出現疫情以來，單日錄得最多死亡個案的一天。

日本：日本放送協會（NHK）統計，截至4月1日清晨5時，日本國內確診病例達2,229宗，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,941人。全國死亡個案增至77宗。

東京都3月31日新增78宗確診個案，再創單日新高，另外有7人死亡。大阪府新增28宗確診個案，亦創單日新高。

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韓國：韓國中央防疫對策本部3月31日指，截至當天凌晨零時，全國新增125宗確診個案，累計增至9,786宗。同日新增4宗死亡個案，累計增至162宗。另外，再多180名患者康復出院，令治癒總人數達到5,408人。

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