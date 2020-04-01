【新冠肺炎】強人普京中招？　無戴口罩與確診醫生握手同𨋢

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，在俄羅斯莫斯科（Moscow）集中收容確診患者的柯蒙納爾卡醫院（Kommunarka Hospital）首席醫生普羅岑科（Denis Protsenko），周二（3月31日）透過Facebook公布確診的消息；由於普羅岑科早前陪同總統普京（Vladimir Putin）視察醫院，期間二人曾同坐升降機及握手對話，令外界擔憂普京恐遭到感染。

44歲的普羅岑科在Facebook寫道：「是的，我對新型冠狀病毒的測試呈陽性，但現在感覺還好。我已在辦公室自我隔離，辦公室內已備妥一切所需物品，（讓我）可以遙距工作、管理和進行診斷，而我在這個月積累下來的免疫力正在發揮作用。」

網民均對普羅岑科送上祝福，「你一定可以憑專業渡過這次難關的，加油」、「祝願你早日康復，戰勝病魔」、「我們會為你祈禱的，願上天保佑你身體健康」。

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克宮：普京現時情況良好

總統普京是在上月24日視察柯蒙納爾卡醫院，當時由普羅岑科負責接待他。官方照片顯示，普京與普羅岑科當日曾握手及對話，以及一同乘坐升降機，但均沒有戴上口罩，因此外界憂慮普京或已遭感染。

克里姆林宮發言人回應稱，普京定期接受新型冠狀病毒測試，「現時一切情況良好」。

截至周二，俄羅斯累計有2337宗確診個案，17人不治，治愈病例121宗。當局早前宣布周一（3月30日）起，所有跨越俄羅斯邊境的汽車、鐵路、行人、水上檢查站的交通會關閉，強調這是臨時措施，但未有重開時間表。

▼疫情下的俄羅斯​

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