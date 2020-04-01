【新冠肺炎】匈牙利立法嚴控散播假新聞　歐盟呼籲保障人權

匈牙利3月31日通過一項新法案，嚴懲散佈新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情虛假消息的人士的，歐盟要求匈牙利政府保障人權，稱不可利用抗疫為名干預民主。

新型肺炎：匈牙利出動軍警負責維持秩序。（AP）

路透社31日報道，全球受到新型肺炎疫情肆虐之際，匈牙利國會通過一項旨在擴大總理歐爾班（Viktor Orban）行政權限的法律，容許政府監禁任何阻礙防疫工作、或散播虛假疫情消息的公民，因而引起歐盟不滿，警告匈牙利政府應保障人權。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，緊急措施不能以犧牲歐盟的基本原則和價值觀作為代價，並且必須限制在必要的範圍執行，強調「沒有自由且獨立的媒體，民主制度便無法運作」。

她亦表示，匈牙利政府應定期審視此類措施，歐盟委員會將會分析該法律的內容及執行情況。

匈牙利政府發言人科瓦克斯（Zoltan Kovacs）表示，這項與抗疫有關的法案與歐盟法律和匈牙利憲法保持一致，能夠維護歐盟的價值觀，法治及新聞自由，

另外根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的資料顯示，截至31日，匈牙利累計確診病例為492宗，當中有16人不治，37人康復。